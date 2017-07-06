Дуда поблагодарил Трампа за заботу США о безопасности Польши

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Варшава, 6 июля. США серьезно относятся к безопасности Польши, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с лидером США Дональдом Трампом.

«У меня есть ощущение, что США серьезно думают о безопасности Польши, о США как о лояльном союзнике», — констатировал Дуда.

Польский президент добавил, что Вашингтон и Варшава сотрудничают на разных площадках, в частности в сфере безопасности и НАТО.

Он добавил, что присутствие американского контингента укрепляет безопасность восточной части Европы. Кроме того, Дуда и Трамп обсудили контракт по модернизации польской армии и соглашение о покупке ракет «Пэтриот».

Ранее Дуда заявил о желании, чтобы присутствие войск США на территории Польше имело бы постоянный характер.