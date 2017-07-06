Первым российским главой Ford Sollers стал Адиль Ширинов

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Москва, 6 июля. Первым российским руководителем, назначенным на должность главы Ford Sollers, стал вице-президент компании Адиль Ширинов.

В Ford Sollers он работает с момента его основания в 2011 году. Ранее он трудился на посту исполнительного директора и первого вице-президента.

Кроме того, с 1 июля в Ford Sollers сменился вице-президент Ford по маркетингу, продажам и сервису в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Им стал Марк Овенден.