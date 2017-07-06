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Сирийский «скальпель»: Минобороны РФ показало удар крылатых ракет Х-101 по террористам ИГИЛ
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    Сирийский «скальпель»: Минобороны РФ показало удар крылатых ракет Х-101 по террористам ИГИЛ

    11:59  6 Июля 2017
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    Ту-95МС

    Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры удара крылатой ракетой Х-101 по объектам радикальных исламистов ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) в Сирии. Это не только демонстрация высокотехнологичного вооружения России, но и очень серьезная помощь сирийским войскам и их союзникам, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    На представленных российским командованием кадрах можно увидеть, как от стратегических ракетоносцев Ту-95МС отделяются несколько крылатых ракет, после чего их двигатели запускаются и «подарки» для террористов устремляются вперед.

    Сообщается, что удары ракетами Х-101 пришлись на три крупных склада вооружения боевиков, а также их командный пункт, расположенные в районе стратегически важного для сирийской военной кампании города Акербат, который расположен в провинции Хама (центральная часть Сирии — прим. ФАН).

    «Откровенно говоря, следует сказать, что наземная операция, связанная с наступлением боевиков так называемого «Исламского государства»* — это далеко не прогулка по парку, а серьезное планирование и проведение операций. И учитывая чрезвычайно высокую подготовку боевиков, их довольно успешное снабжение современным вооружением, техникой, порой операция проходит не всегда так быстро и успешно как планируется. Для этого и организуется авиационная поддержка со стороны ВКС России, которые позволяют в значительной степени устранить боевые и стратегические объекты террористов», — поясняет необходимость такого удара Кошкин.

    Сирийский «скальпель»: Минобороны РФ показало удар крылатых ракет Х-101 по террористам ИГИЛ

    При этом военный эксперт напоминает, что в районе Акербата расположены позиции хорошо обученных и высоко подготовленных террористов ИГИЛ. Ранее российские и сирийские разведчики сообщали резком повышении численности контингента боевиков, в настоящее время там действует порядка трех тысяч человек.

    «Нужно понимать, что Акербат — это город, который правительственной армии и ее союзникам необходимо взять кровь из носа. У радикалов там полная свобода действий — они нападают на сирийские части в районе дороги жизни, ведущей в многострадальный Алеппо. Кроме того, если город будет отбит у террористов,  это позволит армии САР сконцентрировать силы для наступления в восточных районах ближневосточной страны. Однако проблема в том, что из-за большой концентрации боевиков, их постоянного снабжения извне, Дамаску тяжело наступать», — продолжает военный аналитик.

    Именно по этой причине и были задействованы стратегические ракетоносцы с высокоточными крылатыми ракетами.

    Авиаудар

    «Дело в том, что Х-101 — это стратегическая крылатая ракета «воздух-земля», при производстве которой были активно использованы современные технологии снижения радиолокационной заметности. При этом электронные «мозги» ракеты используют комбинированную систему наведения: инерциальная система, оптико-электронная коррекция, и другие системы. Тем самым снаряд получает комплексную и очень точную информацию о маршруте и координатам цели. Ракета была разработана для уничтожения объектов чрезвычайной важности — это, как правило, склады с оружием, боеприпасами, амуницией, которые зачастую находятся в труднодоступных районах. Таким образом, те злопыхатели, которые заявляют об отсталости России, ее слабости в военном деле, могут лично убедиться в чрезвычайной мощи наших вооруженных сил», — заключил собеседник ФАН.

    Напомним, ракетоносцы Ту-95МС совершили вылет с российской авиабазы в Энгельсе, совершили дальний перелет и дозаправку в воздухе. На территории Сирийской арабской республики их сопровождали российские истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома Хмеймим.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #путин #россия #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #башар асад #хомс #кошкин #акербат
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