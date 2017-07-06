Сирия: западная коалиция уничтожила школу к юго-западу от Ракки

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Аль-Мансура, 6 июля. Организация Human Rights Watch обвиняет международную коалицию во главе с США в уничтожении школы Аль-Бадия.

По данным общественной организации школа Аль-Бадия в населенном пункте Аль-Мансура провинции Ракка была уничтожена авиаударом ВВС международной коалиции во главе с США.

В школе обучалось почти 400 детей беженцев из провинций Хомс, Хама и Алеппо.

Сирийские источники отмечают, что ВВС США регулярно наносят авиационные удары по школам, рынкам, жилым домам и мечетям под видом уничтожения боевиков террористических группировок. Лишь в некоторых случаях Пентагон признает за собой нанесение «ошибочных» ударов.