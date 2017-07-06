Кризис жанра: Захарова с трудом нашла определение докладу США о лагерях для граждан КНДР

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Москва, 6 июля. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках США нанести ущерб отношениям России и КНДР. Так дипломат прокомментировал доклад Госдепа о трудовых лагерях для граждан КНДР в РФ.

При этом Захарова подчеркнула, что эти заявления безосновательны, а когда возникли первые вопросы после его публикации, «даже было сложно поверить».

«Кризис жанра. Желаем коллегам преодолеть его. Ну не таким же образом. Подобные измышления и фантазии, которые Госдеп наштамповал преследует единственную цель: создание ущерба двухсторонний отношениям РФ и КНДР. Сейчас давят на все кнопки», — отметила она.

Кроме того, спикер МИД РФ напомнила, что между Россией и КНДР уже десяток лет действует соглашение о временной деятельности граждан одного государства на территории другого. При этом все условия найма рабочих из Кореи соответствуют требованиям законодательства РФ: их рабочий день регламинтирован рабочий день, есть выходные, они получают заработную плату.

«Каждый северокорейской рабочий обеспечивает соответветствующий уровень жизни своей семье. Российские компетентные органы осуществляют контроль за данной сферой», — резюмировала она.