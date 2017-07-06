Сирия: МИД РФ прокомментировал планы Турции на военную операцию в Африне

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Москва, 6 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об анонсе Турцией военной операции в сирийском Африне. По слова дипломата, Россия не может приветствовать угрозу суверенитету Сирии.

«Мы выступаем за целостную, единую, суверенную и светскую страну. Все должны преследовать именно эти цели», — подчеркнула дипломат.

Захарова также выразила убежденность, что курдские отряды необходимо вовлекать в борьбу с терроризмом.