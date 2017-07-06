Регионы РФ могут получить право на проведение реновации

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Москва, 6 июля. В Госдуме заявили, что депутаты готовят законопроект, позволяющий российским регионам проводить реновацию по примеру Москвы.

Законопроект о реновации готовит депутат Госдумы РФ Галина Хованская, сообщает «Газета.ру». По словам парламентария, проект предусматривает снос и реконструкцию старых домов.

Хованская отметила, что основные правила будут определены на федеральном уровне, но сама программа реновации должна инициироваться законом субъекта Федерации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил закон о реновации жилья в столице.