Сборная России поднялась на 62-е место в обновленном рейтинге ФИФА

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Москва, 6 июля. Национальная команда России по футболу поднялась с 63-го на 62-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола, размещенном на официальном сайте ФИФА.

На данный момент в активе сборной Станислава Черчесова 590 очков.

Подняться на одну строчку российской команде помогли матчи прошедшего Кубка конфедераций — 2017. На турнире российские футболисты в рамках групповой стадии смогли одержать одну победу над новозеландцами (2:0) и дважды уступили — Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

Отметим, что в первой тройке также произошли изменения. Во главе рейтинга оказалась Германия — сборная Йоахима Лева выиграла Кубок конфедераций. На счету немцев 1609 очков. Далее по списку идут сборные Бразилии и Аргентины — 1603 и 1413 очков соответственно.