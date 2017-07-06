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Сборная России поднялась на 62-е место в обновленном рейтинге ФИФА
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    Сборная России поднялась на 62-е место в обновленном рейтинге ФИФА

    11:48  6 Июля 2017
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    Сборная России поднялась на 62-е место в обновленном рейтинге ФИФА

    Москва, 6 июля. Национальная команда России по футболу поднялась с 63-го на 62-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола, размещенном на официальном сайте ФИФА.

    На данный момент в активе сборной Станислава Черчесова 590 очков. 

    Подняться на одну строчку российской команде помогли матчи прошедшего Кубка конфедераций — 2017. На турнире российские футболисты в рамках групповой стадии смогли одержать одну победу над новозеландцами (2:0) и дважды уступили — Португалии (0:1) и Мексике (1:2). 

    Отметим, что в первой тройке также произошли изменения. Во главе рейтинга оказалась Германия — сборная Йоахима Лева выиграла Кубок конфедераций. На счету немцев 1609 очков. Далее по списку идут сборные Бразилии и Аргентины — 1603 и 1413 очков соответственно. 

     

    Автор: Дана Балан
    #футбол #аргентина #германия #фифа #кубок конфедераций #сборнаяроссии
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