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Улица Бабушкина в Петербурге будет частично закрыта из-за ремонта
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    Улица Бабушкина в Петербурге будет частично закрыта из-за ремонта

    12:10  6 Июля 2017
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    Улица Бабушкина в Петербурге будет частично закрыта из-за ремонта

    Санкт-Петербург, 6 июля. Движение по улице Бабушкина на юге Петербурга будет ограничено на несколько дней, начиная с 7 июля. 

    С 22.00 6 июля и до 6.00 10 июля будет закрыто движение по участку улицы Бабушкина от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь. Объехать данный участок можно будет по Прямому проспекту,  бульвару Красных Зорь, улице Седова, Ивановской и Фарфоровской улицам, передает «Комсомольская правда в Петербурге»

    Причиной перекрытия станет ремонт тепловых сетей. 

    Водителям Петербурга рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом изменений дорожной ситуации, связанных, в том числе, и с ремонтом дорог. Например, 7 июля из-за ремонта будет закрыта площадь Академика Лихаева, 8 июля — Лесной проспект, 9 июля — Мытнинская набережная и т.д. 

    Автор: Владимир Багров
    #петербург #улица бабушкина
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