Улица Бабушкина в Петербурге будет частично закрыта из-за ремонта

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Санкт-Петербург, 6 июля. Движение по улице Бабушкина на юге Петербурга будет ограничено на несколько дней, начиная с 7 июля.

С 22.00 6 июля и до 6.00 10 июля будет закрыто движение по участку улицы Бабушкина от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь. Объехать данный участок можно будет по Прямому проспекту, бульвару Красных Зорь, улице Седова, Ивановской и Фарфоровской улицам, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Причиной перекрытия станет ремонт тепловых сетей.

Водителям Петербурга рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом изменений дорожной ситуации, связанных, в том числе, и с ремонтом дорог. Например, 7 июля из-за ремонта будет закрыта площадь Академика Лихаева, 8 июля — Лесной проспект, 9 июля — Мытнинская набережная и т.д.