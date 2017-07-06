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«Сотрудник ФСБ» обманул московского бизнесмена на 6 млн рублей
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    «Сотрудник ФСБ» обманул московского бизнесмена на 6 млн рублей

    11:47  6 Июля 2017
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    «Сотрудник ФСБ» обманул московского бизнесмена на 6 млн рублей

    Москва, 6 июля. Предприимчивый мошенник обманул генерального директора одной из московских фирм, занимающейся деятельностью в сфере ЖКХ, на 6 млн рублей. Как стало известно, злоумышленник обещал помощь в решении проблем с Федеральной службой безопасности.

    Так, мошенник заверил бизнесмена в том, что работает в ФСБ и имеет обширные связи в этой структуре. Мужчина предложил предпринимателю решить дело, которое якобы инициировали против него сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ. Мошенник потребовал крупное денежное вознаграждение за свои услуги.

    Злоумышленник был задержан. Им оказался 41-летний житель Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».

    Напомним, несколько дней назад представившийся следователем мошенник обманул московскую пенсионерку на 300 тыс. рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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