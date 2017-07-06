Ирак: операция против ИГ вынудила бежать более миллиона жителей Мосула

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Женева, 6 июля. По подсчетам Международной организации по вопросам миграции, более одного миллиона человек были вынуждены бежать из иракского Мосула после начала операции по освобождению Мосула от террористов «Исламского государства»* (запрещено в России). Войсковая операция против ИГ* при поддержке американской коалиции продолжается уже около 10 месяцев.

По подсчетам МОМ, из более чем миллиона бежавших жителей Мосула около 820 тысяч так и не смогли вернуться в свои дома после того, как правительственная армия выбила ИГ с восточного побережья и практически полностью очистила западную часть города от террористов «Исламского государства» — во многих случаях этих домов уже не существует. Возвращению людей в город препятствует также тяжелейшая гуманитарная ситуация — в Мосуле по-прежнему очень плохо с водой, едой и электричеством, среди населения распространены заразные болезни, а на многих улицах до сих пор лежат неубранные трупы боевиков.

Ранее официальный представитель коалиции во главе с США Райан Диллон объявил, что до полного освобождения Мосула осталось всего несколько дней.

* Организация запрещена на территории РФ.