«Хезболла» окружает силы ИГ к востоку от Пальмиры

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Пальмира, 6 июля. Отряды ливанского движения «Хезболла» и подразделения сирийской армии атакуют последние позиции «Халифата» в районе месторождения Аль-Хейл.

По данным военных источников в Сирии «Хезболла» и 5-й штурмовой корпус, в составе которого сражается подразделение «Охотники на ИГИЛ»*, завершают операцию около газового месторождения Аль-Хейл. Отмечается, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) оказывают слабо организованное сопротивление.

Установление полного контроля над данным участком фронта позволит группировке союзных войск продолжить наступление на город Эс-Сухнэ, захваченный игиловцами, и начать продвижение к осажденному боевиками Дейр эз-Зору.

* Организация запрещена на территории РФ.