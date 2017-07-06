Путин призвал к совершенствованию инфраструктуры российских мегаполисов

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Москва, 6 июля. Российский президент Владимир Путин приветствовал участников и гостей Московского урбанистического форума, который проходит на ВДНХ с 6 по 12 июля, и отметил укрепление авторитета мероприятия за последние годы.

Форум «Эпоха агломераций. Новая карта мира» стартовал в российской столице. Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников форума, отметив, что мероприятие за последние годы стало значимым событием в сфере урбанистики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства отметил роль мегаполисов в жизни россиян, а также подчеркнул необходимость совершенствования городской инфраструктуры, оптимизации транспортных потоков и получения альтернативной энергии. Путин выразил уверенность в плодотворной работе на площадках форума для обсуждения перспективных идей.