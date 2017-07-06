Деньги делают дело: в российский спорт приходят инвестиции и технологии

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5 июля в здании Министерство спорта РФ состоялся 1-й Всероссийский форум «Спортивная индустрия 2.0: импортозамещение и государственно-частное партнерство». Организатором мероприятия выступило Минспорта Российской Федерации при участии Правительства РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, а также Минпромторга и Минэкономразвития России.

Старт подготовке форума дал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко в мае 2017 года. За месяц Минспорта РФ собрало почти все регионы России — предприятия, ВУЗы, спортивные и общественные организации. В работе форума приняли участие более 400 человек и около 100 спикеров со всей России.

В поисках совместного плана действий

В рамках форума прошло пленарное заседание. Началось оно с приветственного слова от министра спорта России Павла Колобкова, зачитанного модератором заседания, членом Общественной палаты РФ Еленой Истягиной-Елисеевой. Затем выступил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, отметивший особую важность таких ключевых моментов государственной социально— экономической политики на 2018-2024 годы, как переход к новым технологиям развития информационного общества, внедрение проектного управления и расширение государственно-частного партнерства.

«Эти направления развития актуальны и для спортивной индустрии, которая тесным образом переплетена с промышленностью, ОПК, наукой и медициной», — добавил Новиков.

1-й Всероссийский форум «Спортивная индустрия 2.0: импортозамещение и государственно-частное партнерство» позиционировался как дискуссионная площадка для представителей власти, спортивных организаций и частных предпринимателей. Причем площадка, имеющая своей целью выработку вполне конкретных предложений по тематике форума.

Это подтвердил и заместитель министра спорта: «Все, что сегодня прозвучит в залах Министерства спорта, станет неким совместным планом действий, и мы сможем сделать серьезные предложения, в том числе и на заседании правительства Российской Федерации».

В рамках пленарного заседания также выступили представители департамента проектной деятельности аппарата правительства РФ, Минпромторга и Аналитического центра при Правительстве РФ.

Хочется отметить выступление Дмитрия Свищева — руководителя межведомственной рабочей группы по государственно-частному партнерству, обратившего внимание на крайнюю актуальность скорейшего перехода на систему государственно-частного партнерства, обусловленную тем, что масштабные стройки, характерные для периода подготовки к проведению XXII Зимних Олимпийских игр, Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018, заканчиваются.

«Необходимо повернуться лицом к частным инвесторам», — подчеркнул Свищев и упомянул, что для этого в первую очередь следует устранить проблемы с несовершенством законодательной базы, а также недостатком нормативных документов.

Лекарство против морщин

Чтобы оценить масштабность проведенного 5 июля в Минспорта РФ мероприятия, достаточно перечислить тематику лишь нескольких мозговых штурмов, панельных сессий и круглых столов форума:

— Спонсорство в спорте: актуальные кейсы и особенности российского спонсорства;

— Спортивные бренды: создание, развитие и продвижение;

— Проектное управление и финансирование в спортивной индустрии;

— Массовый спорт — эффективные механизмы развития и актуальные кейсы взаимодействия государства и бизнеса;

— Роль спорта в информационном обществе;

— Digital в спорте — популяризация спортивных мероприятий и взаимодействие с болельщиками через цифровые каналы коммуникации;

— Цифровая экономика и диверсификация ОПК — новые возможности для спортивной индустрии.

Любопытный нюанс. Аудитория киберспорта в мире превышает 200 миллионов человек, это огромный рынок, растущий на 10–15% ежегодно. Россия занимает второе место в Европе по объему рынка, а отечественные команды и игроки являются одними из сильнейших в мире. На сегодняшний день киберспорт официально признан в России и относится к видам спорта, развиваемым на общероссийском уровне. Тем не менее, для многих посетителей форума проведение на мероприятии министерского уровня мозгового штурма по теме киберспорта явно оказалось неожиданным…

Возможно, именно по этой причине президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит решил сразу внести ясность в предмет обсуждения: «Что есть компьютерный спорт? Это не соревнование человека с компьютером, это соревнование человека с человеком».

В своем дальнейшем выступлении Смит напомнил, что Россия была первой страной в мире, признавшей компьютерный спорт. При этом Федерация компьютерного спорта России появилась еще в марте 2000 года и сейчас проводит до 10 крупных соревнований в год. В прошлом году в них оказалось задействовано порядка 150 тыс. участников.

Президент Федерации компьютерного спорта России подчеркнул такой ключевой момент в эволюции киберспорта, как его включение в программу Азиатских игр. Вместе с тем, Смит согласился с мнением о чрезмерной завышенности призового фонда в международных соревнованиях по киберспорту. В доказательство этого тезиса был упомянут призовой фонд международного турнира по игре Dota 2, в прошлом году превысивший сумму в 20 млн долларов.

«Наш спорт — это спорт молодых. Основная наши возрастная категория — это люди от 18 до 26 лет. При этом наша Федерация не занимается вовлечением новых людей в киберспорт, ибо и так слишком много молодых людей сейчас задействовано в компьютерном спорте. Вместе с тем наши исследования показали, что те, кто не играет в компьютерные игры, а занимается киберспортом как положено — с тренировками и тренерами, проводят за компьютером в 2 раза меньше времени, чем обычные геймеры», — так закончил свое выступление Смит.

Прорыв «Соратников»

Не забывали на форуме и о вынесенном в его название слове «импортозамещение». Насколько эта проблематика насущна для российского спорта по состоянию на 2017 год, стало понятно из скупых, но крайне красноречивых цифр.

Ежегодный оборот в отечественной спортивной отрасли — около 600 млрд рублей, но только 10% от этой суммы приходятся на российских товаропроизводителей. Впрочем, это не означает, что никаких успехов в области импортозамещения у спортивной отрасли нет.

Так, например, в рамках политики импортозамещения стартовала программа по реанимации российского производства спортивного стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Усилия энтузиастов были поддержаны Министерством спорта, объединившим в 2016 году в экспертном совете опытных специалистов стрелкового спорта и оружейной индустрии. Не остались в стороне и Правительство с ОПК.

Результатом общих трудов стало появление в октябре 2016 года на 13-й московской международной выставке ARMS & Hunting макетов спортивных пистолетов «Соратник 9x19» и «Соратник СП-15», созданных на основе моделей иностранных пистолетов CZ, Sphinx, Tanfoglio и отечественного ИЖ-ХР-30. Разработчиком новых пистолетов выступило российское Опытно-внедренческое предприятие «Русские оружейные системы и технологии» (РОСТ).

В том же октябре разработки РОСТа, продемонстрированные во Владимире на Международном форуме «Россия — спортивная держава», заслужили положительную оценку у помощника президента РФ Игоря Левитина и министра спорта Виталия Мутко. При этом в беседе с представителем экспертного совета Левитин отметил, что создание РОСТом «Соратников» является хорошим показателем реальной кооперации спорта и производителей.

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Во время беседы «на полях» 1-го Всероссийского форума «Спортивная индустрия 2.0: импортозамещение и государственно-частное партнерство» генеральный директор РОСТа Кирилл Емельяненко сообщил, что работы по доводке конструкции «Соратников», их лицензированию, а также подготовке предприятия к началу производства пистолетов фактически вышли на финишную прямую. Более того, часть деталей для «Соратников», не требующая лицензирования, уже выпускается. Осенью 2017 года РОСТ планирует провести презентацию первой партии уже полностью комплектных «Соратников».

Отметим, что целью проекта «Соратник» было не просто создание новых спортивных пистолетов. Проблема лежала глубже. Стрелковый спорт оказался выбран как основа для «прокачки» проблематики, поиска решений и наработки практики. Примененный проектный подход позволил создать систему доведения идеи до результата. И сегодня задача от создания новых пистолетов расширилась до формирования цифровой фабрики в рамках рабочей группы «ТехНет» Национальной технологической инициативы (НТИ) и создания спортивного технопарка.

«Прекращается перетягивание одеяла»

Тема государственно-частного партнерства на форуме также пользовалась усиленным вниманием. Так, например, представитель Минспорта Сергей Смирницкий и эксперт по государственно-частному партнерству Муслим Шейхов озвучили развернутую дорожную карту создания ГЧП в спортивной сфере.

В этой области сейчас имеется 23 проекта, хотя год назад их было всего 12. Минспорта РФ считает одной из своих приоритетных задач выйти к 2020 году на доминантное превосходство инвестиционных проектов над субсидируемым государством строительством. Добиться этого будет явно непросто — по словам Шейхова, сложная система регулирования и несовершенная нормативная база отталкивают массовое внедрение ГЧП.

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Завершающим и самым долгим мероприятием стал круглый стол «Цифровая экономика и диверсификация ОПК», проведенный представителем Института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН Александром Поповым с участием представителей рабочей группы «ТехНет» НТИ, фонда «Форпост», Минэкономразвития и Минпромторга. По итогам круглого стола со стороны Минпромторга возникло предложение создать межведомственную группу.

В целом, по мнению как гостей, так и организаторов встречи в Минспорта, можно сделать вывод, что 1-й Всероссийский форум «Спортивная индустрия 2.0: импортозамещение и государственно-частное партнерство» удался — как минимум, в части налаживания межведомственного взаимодействия. Один из участников форума прокомментировал это так: «Ломаются стены между министерствами, и прекращается перетягивание одеяла друг на друга».