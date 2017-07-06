Роскомнадзор заблокировал ряд экстремистских ресурсов

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Москва, 6 июля. По требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал ряд крупных интернет-ресурсов террористического и экстремистского характера, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры России в сети Интернет заблокирован ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка», — цитирует Жарова RT.

По словам главы Роскомнадзора, эти меры были необходимы для обеспечения информационной безопасности россиян. Соблюдение российского законодательства является обязательным для всех сайтов и мессенджеров.

В конце июня сообщалось, что в Совфеде прорабатывают вопрос о разрешении блокировать иностранные СМИ, вещающие на Россию, за нарушение ими законодательства РФ.