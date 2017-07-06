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Это дико: Москва требует от Баку прекратить чинить произвол над россиянами
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    Это дико: Москва требует от Баку прекратить чинить произвол над россиянами

    11:22  6 Июля 2017
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    Это дико: Москва требует от Баку прекратить чинить произвол над россиянами

    Москва, 6 июля. МИД РФ потребовал от властей Азербайджана прекратить дискриминацию россиян. Речь идет о запрете Баку на въезд наших сограждан в эту страну. В связи с этим в российском министерстве обещают сделать выводы из сложившейся ситуации.

    По данным российского ведомства, всего с начала 2017 года во въезде было отказано 25 гражданам РФ. Все они подверглись многочасовому задержанию в Бакинском аэропорту, а затем насильственно высылались за собственный счет. Все это «выглядит дико», а также имеет место прямое нарушение прав граждан России, подчеркнули в МИД РФ, напомнив Баку о российско-азербайджанском Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 3 июля 1997 года, а также Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном от 3 июля 2008 года.

    Кроме того, в МИД указали на то, что неоднократно просили Баку прекратить эту «возмутительную практику», однако ожидания Москвы не оправдались. В связи с этим прибывающие в Азербайджан россияне по-прежнему могут оказаться жертвами произвола.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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