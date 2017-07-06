Хмеймим: ракетоносцы Ту-95МС прикрыли истребители Су-30СМ с авиабазы ВКС РФ в Сирии

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Хмеймим, 6 июля. Истребители Су-30СМ обеспечили безопасность удара крылатыми ракетами по позициям «Исламского государства»* в Сирии.

По данным военного ведомства России истребители Су-30СМ были подняты в воздух с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» для сопровождения стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые нанесли удар новейшими ракетами Х-101 по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В результате ракетного удара в районе населенного пункта Акербат были уничтожены три склада игиловцев и командный пункт террористов. После завершения боевой задачи самолеты вернулись на аэродромы своего базирования.

* Организация запрещена на территории РФ.