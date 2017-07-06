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Сирия: в Идлибе растет напряженность между враждующими группировками оппозиции
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    Сирия: в Идлибе растет напряженность между враждующими группировками оппозиции

    11:27  6 Июля 2017
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    Сирия: в Идлибе растет напряженность между враждующими группировками оппозиции

    Дамаск, 6 июля. По сообщениям источников в контролируемой сирийской «умеренной оппозицией» провинции Идлиб, там растет напряжения из-за новой волны столкновений между враждебными друг-другу группировками оппозиции. Боевики «Тахрир аш-Шам Хайят» стягиваются к города Харем и Абу аль-Дхохур в Идлибе, готовясь к нападению на позиции «Ахрар аш-Шам».

    Сирия: в Идлибе растет напряженность между враждующими группировками оппозиции

    Готовящееся нападение связывают с похищением двух командиров «Ахрар аш-Шам» и несколькими взрывами в Идлибе. Так, за последние недели произошло несколько террористических актов в городе аль-Дана, где погибли более 15 человек. По данным Fars News, эти и прочие взрывы связаны с постоянным противостоянием между враждебными как сирийскому правительству, так и друг-другу террористами различных группировок, которые скопились в Идлибе в рамках плана по обеспечению перемирия в Сирии. Жертвами противостояния регулярно становятся как члены группировок, так и мирные жители.

    Автор: Валентин Меликов
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