Сирия: в Идлибе растет напряженность между враждующими группировками оппозиции

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Дамаск, 6 июля. По сообщениям источников в контролируемой сирийской «умеренной оппозицией» провинции Идлиб, там растет напряжения из-за новой волны столкновений между враждебными друг-другу группировками оппозиции. Боевики «Тахрир аш-Шам Хайят» стягиваются к города Харем и Абу аль-Дхохур в Идлибе, готовясь к нападению на позиции «Ахрар аш-Шам».

Готовящееся нападение связывают с похищением двух командиров «Ахрар аш-Шам» и несколькими взрывами в Идлибе. Так, за последние недели произошло несколько террористических актов в городе аль-Дана, где погибли более 15 человек. По данным Fars News, эти и прочие взрывы связаны с постоянным противостоянием между враждебными как сирийскому правительству, так и друг-другу террористами различных группировок, которые скопились в Идлибе в рамках плана по обеспечению перемирия в Сирии. Жертвами противостояния регулярно становятся как члены группировок, так и мирные жители.