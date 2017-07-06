Захарова опровергла слухи о том, что Россия не занимается судьбой Агеева

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Москва, 6 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты держат ситуацию с задержанием на Украине гражданина Виктора Агеева под контролем и предпринимают конкретные шаги. Поэтому заявления о том, что Россия не занимается судьбой своего гражданина, являются лживыми.

«Видели много материалов. Как анонимных, так и под фамилиями. О том, что Россия не занимается судьбой российского гражданина Агеева. Это неправда. Консульскому отделу посольства даны указания держать ситуацию на контроле и предпринимать конкретные шаги. Работа не останавливается ни на минуту», — подчеркнула спикер ведомства.

Дипломат отметила, что в МИД РФ готовы комментировать эту ситуацию практически в круглосуточном режиме. Поэтому все заявления о том, что судьбой Агеева никто не занимается, лживы.