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Голливудская актриса призвала американцев прекратить издеваться над Трампом
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    Голливудская актриса призвала американцев прекратить издеваться над Трампом

    11:16  6 Июля 2017
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    Голливудская актриса призвала американцев прекратить издеваться над Трампом

    Вашингтон, 6 июля. Голливудская актриса и певица Линдси Лохан в своем микроблоге в социальной сети Twitter призвала граждан Соединенных Штатов прекратить издеваться над главой Белого дома Дональдом Трампом. 

    31-летняя звезда кино поддержала американского лидера, написав, что не нужно говорить плохо о ком-либо без причины для этого, сообщает АиФ

    Звезда фильмов «Чумовая пятница» и «Ловушка для родителей» считает, что необходимо «прекратить издеваться над президентом и начать ему доверять». 

    Голливудская актриса призвала американцев прекратить издеваться над Трампом

    Напомним, в конце мая телеканал CNN попрощался с комедийной актрисой Кэти Гриффин после фотосессии с «муляжом отрезанной головы Трампа». 

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #лохан
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