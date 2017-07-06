Голливудская актриса призвала американцев прекратить издеваться над Трампом

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Вашингтон, 6 июля. Голливудская актриса и певица Линдси Лохан в своем микроблоге в социальной сети Twitter призвала граждан Соединенных Штатов прекратить издеваться над главой Белого дома Дональдом Трампом.

31-летняя звезда кино поддержала американского лидера, написав, что не нужно говорить плохо о ком-либо без причины для этого, сообщает АиФ.

Звезда фильмов «Чумовая пятница» и «Ловушка для родителей» считает, что необходимо «прекратить издеваться над президентом и начать ему доверять».

Напомним, в конце мая телеканал CNN попрощался с комедийной актрисой Кэти Гриффин после фотосессии с «муляжом отрезанной головы Трампа».