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Профильный комитет Госдумы не поддержал законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов
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    Профильный комитет Госдумы не поддержал законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов

    11:32  6 Июля 2017
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    Профильный комитет Госдумы не поддержал законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов

    Москва, 6 июля. Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной и депутата Олега Михеева о запрете в России беби-боксов. 

    Авторы законопроекта заявили о недопустимости организации анонимного оставления детей и содержания предназначенных для этого мест. Мизулина и Михеев предложили ввести для юридических лиц ответственность — штрафы в размере от 1 до 5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

    В отзыве отмечается, что законопроект необходимо доработать до рассмотрения его в Госдлуме в первом чтении. В частности, предлагаемый размер штрафа назвали чрезмерным: юридическими лицами чаще всего оказываются бюджетные учреждения, и штраф сопоставим с размером фонды оплаты труда за период от одного месяца до трех. Санкция в виде административного приостановления деятельности учреждения может привести к тому, что люди не смогут получить медицинскую помощь. 

    Также в Кабмине сослались на Конвенцию о правах ребенка, согласно которой каждый ребенок имеет право на жизнь, а его выживание и здоровое развитие должны обеспечиваться в максимально возможной степени. 

    Несколько недель назад Мизулина заявила, что возьмет дело о сбитом в Подмосковье «пьяном» мальчике под личный контроль, сообщало URA.Ru.

    Автор: Владимир Багров
    #госдума #мизулина #беби-бокс
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