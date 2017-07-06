Киев обвинил Януковича в умышленном затягивании судебного процесса

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Киев, 6 июля. Сторона обвинения считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович специально затягивает судебный процесс по делу о госизмене, отказавшись участвовать в нем и отозвав правозащитников, заявил прокурор Руслан Кравченко.

Адвокаты Виктора Януковича ранее подали заявление об отказе участвовать в судебном процессе, который, по словам Виталия Сердюка, превратился в «политическое ток-шоу». Обвинители предлагают назначить бывшему президенту государственного правозащитника.

По словам прокурора Руслана Кравченко, подобная позиция Януковича призвана затянуть судебный процесс, поскольку экс-президент уклоняется от расследования с целью избежать ответственности. Напомним, что ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о намерении обратиться в ЕСПЧ из-за нарушений киевским судом прав его подзащитного.