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Сирия: вооруженная оппозиция подписала 4 соглашения о перемирии в Хомсе
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    Сирия: вооруженная оппозиция подписала 4 соглашения о перемирии в Хомсе

    11:07  6 Июля 2017
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    Сирия: вооруженная оппозиция подписала 4 соглашения о перемирии в Хомсе

    Дамаск, 6 июля. Четыре новых соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали за минувшие сутки в Сирии. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

    Как уточнили в военном ведомстве, документы были подписаны в населенных пунктах Найм, Джубания, Корния и Диббин в провинции Хомс.

    Общее число присоединившихся к перемирию населенных пунктов составляет две тысячи, добавили в Минобороны.

    Кроме того, продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженной оппозицией в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сирия
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