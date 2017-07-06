Сирия: вооруженная оппозиция подписала 4 соглашения о перемирии в Хомсе

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Дамаск, 6 июля. Четыре новых соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали за минувшие сутки в Сирии. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, документы были подписаны в населенных пунктах Найм, Джубания, Корния и Диббин в провинции Хомс.

Общее число присоединившихся к перемирию населенных пунктов составляет две тысячи, добавили в Минобороны.

Кроме того, продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженной оппозицией в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

