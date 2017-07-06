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Неизвестные сожгли машину для перевозки инвалидов в Тюмени
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    Неизвестные сожгли машину для перевозки инвалидов в Тюмени

    12:23  6 Июля 2017  /обновлено: 12:24  06 Июля 2017
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    Неизвестные сожгли машину для перевозки инвалидов в Тюмени

    Тюмень, 6 июля. Минувшей ночью в Тюмени сгорели сразу четыре автомобиля – иномарки Honda, Hyundai и Ford и отечественная Lada Largus для перевозки инвалидов, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    Тюменское спасательное ведомство не исключает версию поджога, поскольку за минувшую ночь сгорело несколько автомобилей. Пострадавшим оказались иномарки Honda, Hyundai и Ford и отечественная Lada Largus, причем последняя машина, приспособленная для перевозки инвалидов, взорвалась.

    В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что причиной возгорания мог быть открытый источник огня. По словам пользователей в соцсетях, машину Lada Largus ранее видели по другому адресу с выбитыми стеклами и облитой горючим веществом. Действительно автомобиль принадлежит  «Службе перевозки пациентов», которая оказывает услуги по транспортировке маломобильных граждан, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
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