Малолетняя девочка и ее отец найдены мертвыми в реке под Оренбургом

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Оренбург, 6 июля. Пропавшие без вести мужчина и его малолетняя дочь найдены мертвыми в реке в Оренбургской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

3 июля 36-летний мужчина и семилетняя дочь отправились отдыхать на водоем, после чего их никто не видел. Накануне вечером в реке Урал было обнаружено тело девочки. Каких-либо следов насильственной смерти не зафиксировано. Позже нашли и тело ее отца — в той же реке, но дальше по течению, также без признаков криминальной смерти.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства гибели людей и точные причины. По факту обнаружения тел стартовала доследственная проверка.

Ранее сборщик старинных кораблей обнаружил на берегу Финского залива в поселке Лахта труп неизвестного мужчины.