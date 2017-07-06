Захарова рассказала о случаях вмешательства США во внутренние дела России

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Москва, 6 июля. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на брифинге привела факты вмешательства США во внутриполитические процессы в России.

По ее словам, три года назад в администрации бывшего американского президента Барака Обамы даже не старались скрыть свои намерения по созданию кризисной ситуации и смены власти в России.

«Вы посмотрите на сайт Белого дома тогда. Весной и летом 2014 года так и заявлялось. Вашингтон стал инициатором ввода санкций. Это произошло после того как сам Вашингтон поддержал государственный переворот на Украине», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также напомнила о существовании закона США о поддержке Украины, в котором «содержится призыв к вмешательству в нашу страну».

«После этого многие, кто сейчас является инициатором антироссийской истории, говорят о недопустимости вмешательства во внутренние дела. Как это можно совместить», — констатировала Захарова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о вмешательстве РФ в президентские выборы в США.