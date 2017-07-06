Алеппо спасают от жажды: Россия доставила в Сирию тонны питьевой воды

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Дамаск, 6 июля. Российские военные за минувшие сутки провели три гуманитарных акции в сирийском Алеппо. Жителям города доставили 3,6 тонн питьевой воды.

Всего гуманитарная помощь была оказана 1130 людям. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки 247 человек получили помощь российских военных медиков.

В Минобороны РФ также сообщили о проведении двух гуманитарных акций по линии ООН. В частности, был проведен гуманитарный конвой из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенный пункт Эт-Тайба в провинции Деръа. А в город Дейр эз-Зор российская авиакомпания «Абакан Эйр» доставила 21 тонну гуманитарного груза. Уточняется, что гумпомощь доставили парашютным способом.

