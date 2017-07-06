В Совфеде определили сроки рассмотрения протокола к соглашению о ВКС РФ в Сирии
Москва, 6 июля. Совет Федерации может рассмотреть протокол к соглашению об авиагруппе РФ в Сирии в срок до конца июля. Об этом сообщил председатель Комитета Совета
Протокол к российско-сирийскому соглашению о размещении в САР российской авиационной группы был подписан 18 января в Дамаске и затем внесен на ратификацию в Госдуму. Документ могут рассмотреть в Совфеде уже к концу июля, если он поступит в верхнюю палату из Госдумы.
«Конечно, мы рассмотрим документ оперативно, как только он будет ратифицирован Госдумой, это приоритетный вопрос», — сообщил Озеров.
По мнению Озерова, ратификация протокола откроет российской авиабазе в Сирии перспективы для развития.
Протокол регулирует вопросы размещения ВКС РФ в Сирии, ее движимого и недвижимого имущества, а также обеспечения ее функционирования.