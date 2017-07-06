ВКС РФ применили новейшие ракеты против ИГИЛ в Сирии

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Акербат, 6 июля. Летчики ВКС РФ нанесли удар по позициям «Исламского государства»* крылатыми ракетами Х-101.

В пресс-службе министерства обороны России сообщили, что стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС поднялись в воздух с аэродрома Энгельс, после чего совершили перелет с дозаправкой и выполнили пуски крылатых ракет Х-101.

Ракетный удар уничтожил три крупных склада боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также командный пункт игиловцев около населенного пункта Акербат.

Отмечается, что ракетоносцы прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.