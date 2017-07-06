УАЗ отзывает более 11 тыс. внедорожников «Хантер» с российского рынка

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Ульяновск, 6 июля. Уральское автомобильное предприятие (УАЗ) объявило об отзыве с российского рынка свыше 11 тысяч внедорожников «Хантер». Об этом в четверг сообщает Росстандарт.

По данным ведомства, причиной отзыва указанных джипов является, скорее всего, установленные нагнетательные шланги гидроусилителя руля плохого качества.

Отмечается, что отзывать будут транспортные средства, которые успели продать в период с марта 2014 года по сентябрь текущего года с VIN-кодами.

Также сообщается, что расходы на все ремонтные работы берет на себя компания.

Напомним, в конце июня этого года отечественный концерн УАЗ начал поставки внедорожников в Эквадор.