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Захарова: ИГ удерживает в Мосуле около 50 тысяч мирных жителей
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    Захарова: ИГ удерживает в Мосуле около 50 тысяч мирных жителей

    10:55  6 Июля 2017
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    Захарова: ИГ удерживает в Мосуле около 50 тысяч мирных жителей

    Москва, 6 июля. Боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) удерживают в иракском Мосуле около 50 тысяч мирных жителей. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, ситуация в Мосуле довольно «зыбкая», так как в городе периодически происходят вылазки террористов. Примером тому служит недавний взрыв в одной из мечетей.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #мосул #ирак
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