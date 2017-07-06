Захарова: ИГ удерживает в Мосуле около 50 тысяч мирных жителей
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Москва, 6 июля. Боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) удерживают в иракском Мосуле около 50 тысяч мирных жителей. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ситуация в Мосуле довольно «зыбкая», так как в городе периодически происходят вылазки террористов. Примером тому служит недавний взрыв в одной из мечетей.
«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.