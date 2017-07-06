Сирия: курды и Турция способны развязать новый конфликт в Африне

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Дамаск, 6 июля. Противостояние между курдами и Турцией в северной части Сирии может стать причиной нового полномасштабного конфликта, в ходе которого все сирийские курдские формирования, в том числе активно поддерживаемые США, вместе выступят против страны-члена НАТО.

Вчера глава курдского народного ополчения YPG объявил, что действия Турции в Африне стали фактическим «объявлением войны». В ответ вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил, что любые военные действия со стороны «курдских наемников США в Сирии» станут поводом для решительного ответа со стороны турецких вооруженных сил.

Напомним, ранее глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис рассказал о планах продолжить поставки американского вооружения курдам. В ответ на претензии Турции, которая требует забрать у курдов вооружения после того, как будет завершена осада Ракки, Мэттис напомнил: «Мы, кажется, совершенно ясно и с самого начала дали понять, что курды получат столько оружия, сколько попросят».