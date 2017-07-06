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Москва, 6 июля. По имеющимся данным, боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) перебрасывают из сирийского города Ракка в подконтрольные районы провинции Дейр эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов, в том числе снаряженных отравляющими химическими веществами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер ведомства напомнила о заявлениях международной коалиции во главе с США о якобы полной блокировке Ракки. По мнению Захаровой, вывоз террористами габаритной техники из города может свидетельствовать о как минимум нежелании видеть факты. Как максимум — «можно говорить, с большой долей вероятности, даже о пособничестве боевикам».,

* Организация запрещена на территории РФ.