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Сирия: ИГ под носом коалиции переносит из Ракки в Дейр эз-Зор мастерские для химоружия
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    Сирия: ИГ под носом коалиции переносит из Ракки в Дейр эз-Зор мастерские для химоружия

    10:48  6 Июля 2017  /обновлено: 11:09  06 Июля 2017
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    Сирия: ИГИЛ перепрасывает из Ракки в Дейр эз-Зор оборудование по производству боеприпасов

    Москва, 6 июля. По имеющимся данным, боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) перебрасывают из сирийского города Ракка в подконтрольные районы провинции Дейр эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов, в том числе снаряженных отравляющими химическими веществами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Спикер ведомства напомнила о заявлениях международной коалиции во главе с США о якобы полной блокировке Ракки. По мнению Захаровой, вывоз террористами габаритной техники из города может свидетельствовать о как минимум нежелании видеть факты. Как максимум  — «можно говорить, с большой долей вероятности, даже о пособничестве боевикам».,

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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