Ирак: до 20 тысяч мирных жителей Мосула остаются в подконтрольных ИГ районах

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Мосул, 6 июля. В ООН полагают, что от 15 до 20 тысяч мирных жителей могут оставаться в районах иракского Мосула, подконтрольных террористам ИГ* ( группировка «Исламское государство»* ИГ, запрещена в РФ), передает France Presse, ссылаясь на координатора гуманитарных программ Лиз Гранде.

В отдельных районах Старого Мосула, пока еще подконтрольных боевикам ИГИЛ*, могут находиться от 15-ти до 20-ти тысяч мирных жителей. Об этом сообщила координатор ООН по гуманитарным программам в Ираке Лиз Гранде. Известно, что на данный момент федеральная иракская полиция окружила боевиков в районе, площадь которого не превышает 500 квадратных метров.

На минувшей неделе глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади провозгласил «концом игиловского лжегосударства» освобождение мечети ан-Нури. По словам спикера из коалиции, оказывающей поддержку силам Ирака, Райана Дилона, о полной зачистке города от террористов может быть объявлено в ближайшие несколько дней.

* Организация запрещена на территории РФ.