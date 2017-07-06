Главу местного подразделения Amnesty International задержали в Турции

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Анкара, 6 июля. В Турции задержали главу местного подразделения Amnesty International, сообщает Hurriyet.

Глава турецкого представительства правозащитной организации Идиль Эсер была задержана в одном из отелей на острове Бююкада возле Стамбула. Вместе с ней полиция задержала еще 11 человек. Причины задержания не сообщаются.

В начале июня власти страны задержали в Измире председателя местного отделения организации Танера Кылыча, а также 22 юристов. Задержанным было предъявлено обвинение в причастности к деятельности организации ФЕТО, возглавляемой проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвинили в организации попытки госпереворота в Турции летом прошлого года.