Порошенко подписал закон о членстве Украины в НАТО как национальном приоритете

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Киев, 6 июля. Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о приоритетности членства страны в НАТО, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Приоритетным национальным интересом для Украины является членство в военно-политическом блоке НАТО. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко, отметив, что он подписал соответствующий закон. По словам Порошенко, страну ждет активная работа по реформированию секторов безопасности, что обеспечит членство в Североатлантическом альянсе. Напомним, что законопроект был поддержан Радой 8 июня, Украина отказалась от статуса внеблокового государства в 2014 году.