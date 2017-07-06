Захарова посоветовала СМИ не поддаваться на провокации террористов в Сирии

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Москва, 6 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с сожалением отмечает попытки недобросовестных ньюсмейкеров очернить ситуацию в Сирии. Спикер ведомства посоветовала СМИ не поддаваться на провокации террористов.

По ее словам, попыткой очернить усилия по урегулированию ситуации в САР можно назвать публикации ряда СМИ, обвинивших официальный Дамаск в атаке с использованием отравляющих веществ в Восточной Гуте. При этом журналисты в погоне за скандалом ссылались на аффилированную с Хайат Тахрир аш-Шам (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», запрещена в РФ), группировку «Файлак-ар-Рахман».