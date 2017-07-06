Сирия: Россия и Турция сообщают о стрельбе в Латакии, Дамаске и Даръа

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Дамаск, 6 июля. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, заявили сегодня представители Минобороны РФ. Кроме того, в военном ведомстве представили новую информацию о нарушениях прекращения огня.

Так, за минувшие сутки, российские военные зафиксировали два обстрела в провинции Латакия. При этом Турция заявила о еще пяти нарушениях: трех в провинции Дамаск и двух — в Деръа.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных террористам запрещенных в РФ группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ*.



* Организация запрещена на территории РФ.