В Китае возвели солнечную электростанцию в виде улыбающейся панды

В Избранное

Пекин, 6 июля. Электростанция, работающая на энергии солнца, была построена рядом с китайским городом Датун в провинции Шаньси, она представляет собой гигантскую улыбающуюся панду, пишет PV Tech.

Солнечная ферма была построена компанией Panda Green Energy и состоит из черно-белых элементов, таким образом фигуру панды можно различить с высоты птичьего полета. На данный момент электростанция производит 50 мегаватт, в будущем согласно расчетам специалистов мощность достигнет 100 мегаватт.

Инженеры планируют увеличить мощность объекта до 3,2 миллиарда киловатт в час. Компания Panda Green Energy намерена осуществить еще несколько подобных проектов и обучать школьников и студентов технологиям получения энергии от солнца.