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Ирак: около 500 мирных жителей сумели сбежать из Мосула от ИГ
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    Ирак: около 500 мирных жителей сумели сбежать из Мосула от ИГ

    10:44  6 Июля 2017
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    Ирак: около 500 мирных жителей сумели сбежать из Мосула от ИГ

    Мосул, 6 июля. В течение минувших суток из зоны конфликта в иракском Мосуле сумели эвакуироваться около 500 мирных жителей, которых террористы ИГ* (запрещено в России) пытались использовать в качестве живых щитов. Иракская армия продолжает планомерное наступление на контролируемые ИГ кварталы, где остаются запертыми тысячи мирных жителей.

    Как сообщает агентство Anandolu, за минувшие сутки военным удалось вытеснить террористов ИГ еще из двух кварталов в Старом городе. Ранее сообщалось, что площадь территории, контролируемой террористами в Мосуле, сократилась до 500 квадратных метров, а количество продолжающих сопротивление боевиков ИГ не превышает 300 человек.

    Ирак: около 500 мирных жителей сумели сбежать из Мосула от ИГ

    Напомним, после того, как действия иракской армии и авиации западной коалиции во главе с США вызвали возмущение по всему миру из-за массовой гибели мирных жителей при обстрелах, иракские военные перешли к иной тактике, стараясь максимально сократить потери среди мирного населения. Это, впрочем, не стало избавлением для мирных жителей в Мосуле, которы

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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