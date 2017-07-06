«Яндекс» создает собственную умную колонку

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Москва, 6 июля. Компания «Яндекс» разрабатывает собственную «умную» колонку. Аудиоустройство будет распознавать русскую речь, что выгодно отличает его от аналогов Amazon Echo и Google Home.

По словам представителя «Яндекса», прототип «умной» колонки уже существует, его рабочее название — Аrtificial Intelligence speaker. В настоящее время у специалистов уже наработаны необходимые технологии для голосового интерфейса, а именно распознавание и синтез речи, искусственный интеллект.

Источник газеты «Ведомости» сообщил, что разработка «Яндекса» сможет не только выполнять роль голосового ассистента, но и проигрывать аудиозаписи.