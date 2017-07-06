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Сирия сегодня: «химическое шоу» ОЗХО, повестка Путина и Трампа, гумпомощь для Хомса
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    Сирия сегодня: «химическое шоу» ОЗХО, повестка Путина и Трампа, гумпомощь для Хомса

    11:06  6 Июля 2017
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    Сирия сегодня: «химического шоу» ОЗХО, повестка Путина и Трампа, гумпомощь для Хомса

    Сирия сегодня, 6 июля. «Химическое шоу» продолжается — Россия считает неприемлемым доклад ОЗХО по химоружию в Сирии. Тиллерсон о сирийской повестке Путина и Трампа и о бесполетных зонах. Российские военные доставили продовольствие жителям горного села в провинции Хомс. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агенства новостей.

    Химическое шоу продолжается: Москва дезавуировала доклад ОЗХО по инциденту в Идлибе

    Россия считает неприемлемым новый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химического оружия в Сирии, поскольку документ изобилует пробелами и неточностями. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на специальной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которая проводилась по инициативе США и других западных стран.

    «Оказалось, целью этой встречи было поднять шум по поводу «ответственности» сирийского правительства и лично президента Сирии Башара Асада за якобы применение химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) 4 апреля», — заявил Шульгин в эфире телеканала RT.

    По словам Шульгина, США и их союзники однозначно расценили выводы доклада как «стопроцентное доказательство вины» сирийского правительства и лично Башара Асада в инциденте, который имел место в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года.

    «Мы дали наши объяснения, подкрепленные обоснованными аргументами, почему Москва не может расценивать этот доклад как приемлемый», — отметил Шульгин, подчеркнув, что Россия указала участникам совещания на многочисленные пробелы и неточности в тексте доклада.

    Как отметил Шульгин, эксперты ОЗХО так и не выяснили, что же на самом деле произошло в Хан-Шейхуне.

    Газовая атака в провинции Идлиб

    Ранее ОЗХО представила доклад по инциденту в Хан-Шейхуне, в котором утверждается, что 4 апреля там имело место применении зарина или вещества, сходного с ним по действию. Сирийская оппозиция утверждает, что в результате инцидента погибли не менее 80 человек, более двухсот получили ранения или были отравлены.

    Правительство Сирии решительно отвергло все обвинения, также Дамаск и Москва поставили под сомнение сам факт использования химического оружия в Идлибе. Российские эксперты неоднократно называли весь это инцидент «химическим шоу», который имел провокационный характер, чтобы спровоцировать Соединенные Штаты на удар по сирийской авиабазе «Шайрат», который имел место 7 апреля. При этом США нанесли удар, не предъявив никаких доказательств виновности сирийской армии и не прислушавшись к призыву Москвы провести тщательное расследование инцидента.

    Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад, никакой химической атаки в Идлибе вообще не было, а была провокация для оправдания американского удара по авиабазе «Шайрат».

    Тиллерсон о сирийской повестке Путина и Трампа

    Сирийский вопрос станет ключевым на переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые запланированы на полях саммита G20, стартовавшего в Гамбурге. Об этом журналистам рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, по словам которого, от успеха российско-американского сотрудничества зависит прогресс в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*).

    По словам Тиллерсона, главная задача на сегодняшний день — обеспечить стабильность в Сирии, что позволит вплотную приступить к окончательному уничтожению ИГИЛ.

    «Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресса в уничтожении «Исламского государства»* также не удастся достичь, — отметил глава внешнеполитического ведомства США. — Стороны должны работать в рамках политического процесса для достижения соглашения, которое определит дальнейший путь развития для сирийского народа».

    Рекс Тиллерсон

    По словам Тиллерсона, на России лежит особая ответственность за поддержание этих усилий. Госсекретарь США отметил, что у Москвы и Вашингтона есть потенциал для координации совместных усилий в Сирии.

    США хотя сотрудничать с Россией по бесполетным зонам в Сирии

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания вместе с Россией механизма для бесполетных зон в Сирии.

    Этому вопросу, в частности, был посвящен специальный пресс-релиз госдепартамента США.

    «США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности в Сирии, включая создание бесполетных зон, ввод наблюдателей за режимом перемирия на земле и координацию доставки гуманитарной помощи», — приводятся в документе слова Тиллерсона.

    Российские военные накормили жителей горного села в провинции Хомс

    Российские военные передали гуманитарную помощь жителям горного села Хасур в провинции Хомс. Как сообщили в пресс-службе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, всего военные РФ смогли оказать гумпомощь двум тысячам человек. Сирийцы получили 800 продуктовых наборов общим весом более пяти тонн. В состав продуктовых наборов были включены порции муки, риса, макарон, чая, мясных консервов и растительного масла, а также сахара и соли.

    Военные РФ смогли оказать гумпомощь двум тысячам человек

    Село Хасур и пять других населенных пунктов в провинции Хомс недавно попали в одну из зон деэскалации, меморандум о создании которых ранее был подписан в Астане. Село находится всего в 20 километрах от линии фронта между сирийскими правительственными войсками и боевиками террористических организаций, из-за чего в село затруднена доставка продовольствия и предметов первой необходимости. Руководители шести населенных пунктов провинции присоединились к соглашению о прекращении огня, подписав соответствующие обязательства.

    Ранее российские военные направили более 20 тонн гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор. Гумпомощь была доставлена на платформах парашютным способом с высоты более четырех тысяч метров.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #дамаск #башар асад #асад #гуманитарная помощь #хомс #химическое оружие #озхо #тиллерсон #астана #центр по примирению враждующих сторон
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