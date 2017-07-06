Сирия сегодня: «химическое шоу» ОЗХО, повестка Путина и Трампа, гумпомощь для Хомса

В Избранное

Сирия сегодня, 6 июля. «Химическое шоу» продолжается — Россия считает неприемлемым доклад ОЗХО по химоружию в Сирии. Тиллерсон о сирийской повестке Путина и Трампа и о бесполетных зонах. Российские военные доставили продовольствие жителям горного села в провинции Хомс. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агенства новостей.

Химическое шоу продолжается: Москва дезавуировала доклад ОЗХО по инциденту в Идлибе

Россия считает неприемлемым новый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химического оружия в Сирии, поскольку документ изобилует пробелами и неточностями. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на специальной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которая проводилась по инициативе США и других западных стран.

«Оказалось, целью этой встречи было поднять шум по поводу «ответственности» сирийского правительства и лично президента Сирии Башара Асада за якобы применение химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) 4 апреля», — заявил Шульгин в эфире телеканала RT.

По словам Шульгина, США и их союзники однозначно расценили выводы доклада как «стопроцентное доказательство вины» сирийского правительства и лично Башара Асада в инциденте, который имел место в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года.

«Мы дали наши объяснения, подкрепленные обоснованными аргументами, почему Москва не может расценивать этот доклад как приемлемый», — отметил Шульгин, подчеркнув, что Россия указала участникам совещания на многочисленные пробелы и неточности в тексте доклада.

Как отметил Шульгин, эксперты ОЗХО так и не выяснили, что же на самом деле произошло в Хан-Шейхуне.

Ранее ОЗХО представила доклад по инциденту в Хан-Шейхуне, в котором утверждается, что 4 апреля там имело место применении зарина или вещества, сходного с ним по действию. Сирийская оппозиция утверждает, что в результате инцидента погибли не менее 80 человек, более двухсот получили ранения или были отравлены.

Правительство Сирии решительно отвергло все обвинения, также Дамаск и Москва поставили под сомнение сам факт использования химического оружия в Идлибе. Российские эксперты неоднократно называли весь это инцидент «химическим шоу», который имел провокационный характер, чтобы спровоцировать Соединенные Штаты на удар по сирийской авиабазе «Шайрат», который имел место 7 апреля. При этом США нанесли удар, не предъявив никаких доказательств виновности сирийской армии и не прислушавшись к призыву Москвы провести тщательное расследование инцидента.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад, никакой химической атаки в Идлибе вообще не было, а была провокация для оправдания американского удара по авиабазе «Шайрат».

Тиллерсон о сирийской повестке Путина и Трампа

Сирийский вопрос станет ключевым на переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые запланированы на полях саммита G20, стартовавшего в Гамбурге. Об этом журналистам рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, по словам которого, от успеха российско-американского сотрудничества зависит прогресс в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*).

По словам Тиллерсона, главная задача на сегодняшний день — обеспечить стабильность в Сирии, что позволит вплотную приступить к окончательному уничтожению ИГИЛ.

«Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресса в уничтожении «Исламского государства»* также не удастся достичь, — отметил глава внешнеполитического ведомства США. — Стороны должны работать в рамках политического процесса для достижения соглашения, которое определит дальнейший путь развития для сирийского народа».

По словам Тиллерсона, на России лежит особая ответственность за поддержание этих усилий. Госсекретарь США отметил, что у Москвы и Вашингтона есть потенциал для координации совместных усилий в Сирии.

США хотя сотрудничать с Россией по бесполетным зонам в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания вместе с Россией механизма для бесполетных зон в Сирии.

Этому вопросу, в частности, был посвящен специальный пресс-релиз госдепартамента США.

«США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности в Сирии, включая создание бесполетных зон, ввод наблюдателей за режимом перемирия на земле и координацию доставки гуманитарной помощи», — приводятся в документе слова Тиллерсона.

Российские военные накормили жителей горного села в провинции Хомс

Российские военные передали гуманитарную помощь жителям горного села Хасур в провинции Хомс. Как сообщили в пресс-службе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, всего военные РФ смогли оказать гумпомощь двум тысячам человек. Сирийцы получили 800 продуктовых наборов общим весом более пяти тонн. В состав продуктовых наборов были включены порции муки, риса, макарон, чая, мясных консервов и растительного масла, а также сахара и соли.

Село Хасур и пять других населенных пунктов в провинции Хомс недавно попали в одну из зон деэскалации, меморандум о создании которых ранее был подписан в Астане. Село находится всего в 20 километрах от линии фронта между сирийскими правительственными войсками и боевиками террористических организаций, из-за чего в село затруднена доставка продовольствия и предметов первой необходимости. Руководители шести населенных пунктов провинции присоединились к соглашению о прекращении огня, подписав соответствующие обязательства.

Ранее российские военные направили более 20 тонн гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор. Гумпомощь была доставлена на платформах парашютным способом с высоты более четырех тысяч метров.

* Организация запрещена на территории РФ.