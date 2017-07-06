Что есть, то есть: Бузова в Instagram похвалила себя за «идеальную» фигуру

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Москва, 6 июля. Телеведущая и певица Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике, сопроводив его нескромной подписью.

Бузова опубликовала довольно откровенное фото, на котором она запечатлена в золотистом бикини.

«Я, может, и не красавица, но фигура у меня идеальная». Ну, что есть, то есть», — подписала снимок Бузова.

Подписчики звезды разделились на два лагеря. Первые согласились, что фигура у Бузовой действительно отличная, и любая одежда на телезвезде смотрится красиво. Другие же раскритиковали маленькую грудь певицы, заявив, что "без груди фигура не идеальна". А некоторые порекомендовали Бузовой срочно сделать пластику лица, передает «Ридус».