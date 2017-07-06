Янукович подал в суд заявление о госперевороте на Украине

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Киев, 6 июля. Бывший украинский президент Виктор Янукович в суде намерен доказать факт государственного переворота на Украине. По словам его адвоката Виталия Сердюка, защита уже подала заявление в правоохранительные органы о совершении госпереворота в стране.

Как отметил Сердюк, в рамках поданного в ГПУ заявления о госперевороте будут допрашиваться все чиновники, которые не пожелали прийти на допросы.

Адвокат подчеркнул, что в иске идет речь о насильственной смене власти на Украине и ее последствиях, в которые входят потеря территориальной целостности и война.

Ранее Сердюк заявил, что адвокаты Януковича намерены обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями в осуществлении заочного рассмотрения его дела.