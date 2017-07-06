Сирия: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Восточном Каламуне

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Каламун, 6 июля. Правительственные войска ведут массовые обстрелы позиций «Джебхат ан-Нусры» в провинции Дамаск.

Военные источники отмечают, что Сирийская арабская армия активно применяет против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) тяжелую ствольную и реактивную артиллерию. Джихадисты несут серьезные потери и продолжают совершать точечные рейды на флангах линии фронта.

Отмечается, что боевики в данный момент обосновались в населенном пункте Фалита в западной части района Каламун. Этот город неоднократно переходил из рук в руки в течение нескольких лет войны. Сирийские военные стремятся вновь установить контроль над Фалитой.