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Павел Буре объяснил, почему СКА нужен Ковальчук
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    Павел Буре объяснил, почему СКА нужен Ковальчук

    10:29  6 Июля 2017
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    Павел Буре объяснил, почему СКА нужен Ковальчук

    Санкт-Петербург, 6 июля. Хоккейный СКА в скором времени объявит о продлении соглашения сроком на один сезон с нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом рассказал агент российского хоккеиста Джей Гроссман.

    По словам чемпиона мира по хоккею Павла Буре, это приятная новость, поскольку тот факт, что Ковальчук остается в КХЛ, очень важен для российских болельщиков и самих армейцев, пишут «Известия».  

    Он также отметил, что Ковальчук — лицо отечественного хоккея, а в петербургском клубе он также будет играть существенную роль.

    Павел Буре объяснил, почему СКА нужен Ковальчук

    «Ему по силам повторить результат предыдущего сезона и вновь стать одним из лучших бомбардиров Лиги. Что касается поездки на Олимпийские игры, то это сложный вопрос. Тут все на усмотрение тренера и ассистентов», — подчеркнул Буре. 

    Как ранее сообщал ФАН, боссы СКА приняли решение продлить соглашение с 34-летний форвардом еще в марте. Тогда также сообщалось, что за год Ковальчук будет получать прежнюю зарплату — 6,5 млн долларов в год. 

    Автор: Дана Балан
    #хоккей #ска #ковальчук #петербуг #буре
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