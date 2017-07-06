Пьяный москвич укусил полицейского за ногу по пути в ОВД

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Москва, 6 июля. В Москве пьяный мужчина по пути в отдел полиции сорван нагрудный знак с формы правоохранителя и укусил его за ногу. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

34-летний мужчина привлек внимание стражей порядка на улице М. Дмитровка, так как был сильно пьян. Его решили доставить в ОВД для разбирательства. По пути мужчина громко бранился, сорвал нагрудный знак с формы полицейского и укусил его за ногу.