Сирия: курды атакуют позиции ИГИЛ к востоку от Ракки

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Ракка, 6 июля. Альянс «Сирийские демократические силы» ведет бои с «Исламским государством»* около Аль-Акириши.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщает о крупном подкреплении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), прибывшем в провинцию Ракка из Дейр эз-Зора.

Отмечается, что курдские «Отряды народной самообороны» атакуют позиции исламистов около поселений Аль-Акириши и Касра Мохаммед Ага на юго-востоке сирийской провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.