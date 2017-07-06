Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о размещении авиагруппы ВКС РФ в Сирии

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Москва, 6 июля. Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу протокол к соглашению между РФ и Сирией о размещении авиационной группы ВС РФ на территории САР, говорится в сообщении в базе данных нижней палаты парламента.

Глава государства Владимир Путин вынес на ратификацию депутатов Госдумы протокол, подписанный 18 января в Дамаске, к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиагруппы ВКС РФ в САР. Отметим, что документ регулирует вопросы размещения российских пилотов, а также техники и недвижимого имущества в Сирии, вопросы функционирования авиагруппы.