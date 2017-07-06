Адвокаты Януковича вышли из процесса, ставшего «политическим ток-шоу»

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Киев, 6 июля. Правозащитник бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил о невозможности продолжения судебного разбирательства Оболонским районным судом Киева над его подзащитным.

Сторона защиты Виктора Януковича подала заявление о невозможности совершения правосудия киевским судом в связи с многочисленным нарушениями прав бывшего президента. Об этом перед началом заседания в суде заявил адвокат Виталий Сердюк.

«Янукович поставил точку в этом процессе, который стал политическим ток-шоу. Количество правонарушений, которые были совершены Генпрокуратурой и судом, ставят на нем точку и приводят к никчемности любого решения», — сказал правозащитник.

Ранее Сердюк заявил, что адвокаты Януковича намерены обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями в осуществлении заочного рассмотрения его дела.